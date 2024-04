Barcellona-PSG: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si entra nella fase più calda della Champions League.. La squadra transalpina va a caccia del primo successo nella coppa più importante d'Europa (ultima occasione per Mbappé a Parigi), ma dovranno ribaltare il risultato. Si riparte dal successo sotto la Tour Eiffel per i catalani, vittoriosi per 2-3.• Partita: Barcellona-PSG• Data: martedì 16 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252)

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda Barcellona-PSG City su NOW

GUARDA SU NOW

• Streaming: Sky Go e NOWPSG-Barcellona si può guardare in diretta tv. La gara sarà anche trasmessa su Sky, gli abbonati potranno assistere alla gara sui canali SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252). La sfida sarà anche trasmessa in streaming su Sky Go e NOW.Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Yamal. All. Xavi

Donnarumma; Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Vitinha, Fabian Ruiz; Asensio, Dembelé, Mbappé. All. Luis Enrique.