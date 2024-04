Barcellona-PSG: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si entra nella fase più calda della Champions League.. La squadra transalpina va a caccia del primo successo nella coppa più importante d'Europa (ultima occasione per Mbappé a Parigi), ma dovranno ribaltare il risultato. Si riparte dal successo sotto la Tour Eiffel per i catalani, vittoriosi per 2-3. Chi passa il turno in semifinale trova la vincente di Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Xavi perde Christensen e Sergi Roberto per squalifica, oltre agli infortunati Gavi e Baldé. Dall'altra parte Luis Enrique ritrova Hakimi, mentre l'altro ex interista Skriniar va ancora in panchina nonostante l'assenza di Kimpembe per infortunio.

• Partita: Barcellona-PSG• Data: martedì 16 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252)• Streaming: Sky Go e NOWPSG-Barcellona si può guardare in diretta tv. La gara sarà anche trasmessa su Sky, gli abbonati potranno assistere alla gara sui canali SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252). La sfida sarà anche trasmessa in streaming su Sky Go e NOW.

- Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani. Bordocampo Giovanni GuardalàTer Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. XaviDonnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique