Psg, Sergio Rico: ok per tornare ad allenarsi a 10 mesi dal terribile incidente a cavallo

, portiere spagnolo dello riferisce RMC Sport, che assicura che il 30enne ex Siviglia potrà rivedersi al centro sportivo parigino alla fine di aprile,Dopo la vittoria del campionato francese 2022/23 da parte del Psg, Sergio Rico, che era in prestito al Maiorca, era volato con un aereo privato nel sud della Spagna, diretto a El Rocio, un piccolo villaggio andaluso che ospita una delle più grandi feste religiose della penisola iberica. Il 28 maggio Rico era uscito di casa poco prima delle 7 del mattino dirigendosi a cavallo a casa di un suo amico. Tornato in sella poco dopo le 8 ha incrociato un asino legato dall'altra parte della strada che agitandosi, forse a causa del rumore provocato da un camion che raccoglieva rifiuti, è riuscito a liberarsi.: i medici hanno appurato che se la ferita fosse stata di mezzo centimetro più profonda sarebbe morto sul colpo.

Rico è statoe poi ha passato diverse settimane in terapia intensiva, dichiarando successivamente di aver perso 20 chili.. Per ovvi motivi, è lecito pensare che non venga esteso, permettendo al portiere di ritornare sul campo in maniera più graduale e secondo il suo quadro clinico e le sue sensazioni dopo tanti mesi di inattività e un trauma così grande.