Il Barcellona non molla Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha rifiutato il rinnovo con il Paris Saint Germain ma ha il contratto in scadenza nel 2019 dunque potrebbe cambiare aria. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona tenterà il tutto per tutto in questi ultimi giorni di mercato per portare Rabiot in Spagna.