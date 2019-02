P E R S I S T Ê N C I A. pic.twitter.com/tpbPGPEaW8 — Rafinha Alcantara (@Rafinha) 3 febbraio 2019

, trequartista del, sta recuperando dal suo infortunio al legamento crociato. Il brasiliano, lo scorso anno all', ha postato su Twitter una foto in cui è al lavoro per tornare il prima possibile, foto sotto la quale sono comparsi molti commenti dei tifosi nerazzurri, che sentono la sua mancanza.