Prendi gli obiettivi di mercato della tua più acerrima nemica, fai copia-incolla sulla tua lista dei desideri e prova a strapparglieli a suon di milioni. In Spagna ne sono sicuri: Barcellona e Real Madrid sono pronti a darsi battaglia in sede di mercato per diversi talenti che intrigano in egual misura le due super-potenze spagnole. Come riporta il Mundo Deportivo, in questo momento sono quattro gli obiettivi che i due club sarebbero pronti a contendersi, magari già a gennaio: il profilo più in voga è quello di Fabian Ruiz, il Napoli lo sa e prova a tutelarsi proponendo allo spagnolo un rinnovo di contratto che preveda una maxi-clausola valida per l'estero. ​



Kai Havertz è il talentino classe 2000 che fa gola a mezza Europa ma che i dominatori della Liga non vogliono lasciarsi sfuggire anche a costo di dover strappare un assegno vicino ai 100 milioni di euro.



Non manca poi il colpo in prospettiva futura. Eduardo Camavinga, mediano del Rennes, è il nome più caldo: 16 anni, già 12 apparizioni in questa prima parte di stagione e l'etichetta del predestinato già cucitagli addosso. Il Rennes per lui avrebbe già rifiutato un'offerta del Marsiglia di 40 milioni di euro.

E, infine, il colpo "impossibile", l'obiettivo numero 1, il sogno di tutti i tifosi: quel Kylian Mbappé che a 20 anni è già nell'olimpo dei grandi e per il quale sia le merengues che i blaugrana sarebbero pronti a fare follie.



Per il mercato di gennaio mancano ancora più di due mesi ma Barcellona e Real Madrid hanno già stilato la loro lista dei desideri e, mai come in questo periodo, gli obiettivi comuni potrebbero far scaturire degli agguerriti derby di mercato in salsa spagnola.