Barcellona e Real Madrid si sfidano per la semifinale di ritorno di Coppa del Re 2022/2023. Al Camp Nou si riparte dall’1-0 in favore dei blaugrana.



La sfida è in programma alle ore 22:00 e sarà in diretta tv su Telelombardia e i suoi canali affiliati nelle varie regioni ed in streaming sul canale Youtube di Top Calcio 24.