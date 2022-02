Franck Kessié dovrebbe lasciare il Milan ed in questi mesi l'agente lo sta offrendo a diversi club, tra cui il Barcellona, al fine di firmare un contratto più ricco rispetto a quello propostogli dai rossoneri. Secondo quanto riporta Sport, il profilo dell'ivoriano sarebbe stato scartato. Il club blaugrana non vede in lui la qualità tecnica sufficiente per il calcio di Xavi.