Nélson Semedo, compagno di Cristiano Ronaldo in Nazionale e di Lionel Messi nel Barcellona, ha risposto a L’Esportiu alla domanda su chi tra i due fuoriclasse sia più forte: “E’ complicato, sono giocatori fortissimi e diversi tra loro. Ho il privilegio di giocare con entrambi e mi godo ogni momento. Spero che possiate capirmi… Non ho aggettivi per descrivere Messi, non è di questo mondo. In ogni partita riesce a stupirci e ad essere decisivo”.