Barcellona, senti Olmo: "Conosco bene Flick. Sono sulla sua lista? Può essere"

Fondamentale per le sorti della Spagna, trascinata in semifinale degli Europei,è tornato a far parlare di sé il mondo calcistico. Pilastro del, il trequartista potrebbe ricevere grosse offerte in estate e, perché no, tornare in patria, al. Ecco cosa ne pensa, nelle sue parole a Mundo Deportivo.- "Lo sapete, sono concentrato sugli Europei, su quello che dovrò affrontare, ho le mie persone di fiducia che se ne prendono cura. Sono concentrato sulle semifinali. La clausola per prendermi scade il 15 luglio? Non mi preoccupa, sono tranquillo per il mio futuro".

- "Hansi Flick lo conosco bene, credo possa fare molto bene a Barcellona, gli auguro ogni bene. È un allenatore ottimo, anche un buon manager. Questo è quello che so da chi al Bayern lo ha avuto. Alla fine ha ottenuto con loro tutti i titoli possibili. Vediamo come va ora. Sono sulla sua lista per il Barcellona? Beh non significa molto questo. Avrà me ma avrà anche più giocatori. Io gioco soltanto, di altre cose che accadono tra club e così via, non ne sono responsabile".