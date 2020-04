Se potesse tornare indietro, l’allenatore del Barcellona Setién non darebbe più l’ok alla cessione di Carles Perez alla Roma. Dopo averlo già raccontato nelle scorse settimane, il tecnico dei blaugrana è intervenuto ai microfoni del programma “Tu Diràs” su Rac 1 per parlare di come la squadra si sia indebolita nel mercato di gennaio: “La sfortuna non ci ha aiutato: abbiamo perso Ousmane, è stato un problema tremendo perché la rosa si è ridotta. Non avremmo lasciato uscire Aleñá e Carles Pérez, ma le loro uscite sono state precedenti a ciò che è successo”.