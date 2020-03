"Sono seduto sul divano di casa quando mi sarebbe piaciuto andare a lavorare e allenarmi come tutti i giorni" ha ammesso attraverso i canali social, ricordando agli amanti dello sport che "ora abbiamo alcuni consigli da rispettare che ci obbligano ad essere responsabili, dobbiamo pensare al rischio che comporta per tutte le persone, per noi e per tutti gli altri. Quindi restiamo a casa ".