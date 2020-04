Il futuro di Lautaro Martinez è un rebus, reso ancora più complicato dalla crisi coronavirus, il cui forte impatto economico si fa sentire anche nel mondo del calcio. In merito a ciò, Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di Onda Cero, placando in parte le continue voci provenienti dalla Spagna.



LE PAROLE - "Parliamo di trattative, ma questa pandemia condiziona molte cose, la condizione dei club sarà complicata. Affare Lautaro? Non sono né pessimista né ottimista. Mi piace così come mi piacciono i grandi calciatori, ma non mi illudo per l'acquisto di nessuno. Neymar? Lo vedo complicato, credo che economicamente sia complicato arrivare a giocatori così".