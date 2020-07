Quique Setien, allenatore del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Valladolid anche del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli: "Mi sarebbe piaciuto giocare col nostro pubblico, sarebbe stato meglio. Però questo è quello che c'è, lo accettiamo e basta. Proveremo a vincere le prossime tre partite di campionato e poi penseremo al Napoli".



FERMI PER 20 GIORNI DOPO IL CAMPIONATO - "Forse sarebbe stato meglio avere una sola settimana di distacco, il Napoli potrebbe essere avvantaggiato da questo punto di vista, ma non si può sapere. Magari anche un piccolo periodo di riposo potrebbe esserci utile. Vedremo...".



AMICHEVOLI PRIMA DEL NAPOLI? - "Possibile. Ci prenderemo qualche giorno e poi giocheremo, o tra di noi o contro qualche altro club".