L'allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha parlato in conferenza stampa anche di Champions League, soffermandosi anche sul ritorno degli ottavi contro il Napoli.



SOSTA - "Forse era meglio dare una sola settimana di stop. In questo senso, il Napoli può avere un vantaggio perché il campionato italiano finirà più tardi (20 giorni dopo quello spagnolo ndr.). Ma non si sa. Non sappiamo cosa è meglio".



AMICHEVOLI - "E' possibile che ne giocheremo qualcuna. Prima però ci prenderemo qualche giorno di riposo, poi giocheremo tra di noi e forse anche contro un'altra squadra se ne avremo bisogno".