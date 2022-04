Il Barcelona ha deciso che sarà Raphinha uno degli acquisti per la prossima stagione. Il calciatore brasiliano ha già confermato che sarebbe felice di firmare per la squadra catalana il prossimo anno, l'unico problema è che il Leeds United non è disposto a lasciarlo andare così facilmente. La squadra inglese chiede circa 80 milioni contro i 50 che i blaugrana propongono. Lo riporta Sport.