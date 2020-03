Il Barcellona sogna una mini-rivoluzione in attacco e ha messo nel mirino sia l'asso brasiliano del PSG (e grande ex) Neymar, sia la punta argentina dell'Inter Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da AS il club catalano non ha però i fondi necessari per completare entrambi i super-colpi e dovrà presto prendere una decisione.