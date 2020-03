E' lotta, continua, tra le big di Spagna per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, che nel ruolo di mezzala stava tornando a dare segnali di ripresa dopo una prima parte di stagione negativa, piace sia al Real Madrid che al Barcellona, in una continua corsa fatta di sorpassi e controsorpassi. Con i blaugrana che, dall'arrivo di Quique Setién, hanno fatto un piccolo passo in avanti.



La prossima stagione, a Barcellona, per quanto riguarda la metà campo, sarà piena di cambiamenti: Arturo Vidal sembra avere le valigie in mano, al pari di Ivan Rakitic, con un centrocampo da svecchiare. Ed è per questo che, nel mirino catalano, è finito il numero 8 del Napoli, al pari di Ndombele, centrocampista francese, ex Lione, che fatica al Tottenham. Uno alternativo all'altro, secondo Mundo Deportivo; un insieme all'altro se, però, le cessioni di Vidal e Rakitic, che piacciono anche in Italia, a Inter e Juve, dovessero concretizzarsi.