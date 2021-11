Il Barcellona è alle prese con il rinnovo complicato di Ousmane Dembélé e la situazione non sembra delle migliori visto i tentennamenti dell'agente del calciatore, Moussa Sissoko. L'esterno francese è ancora un giovane promettente, 24 anni, e ha già dimostrato più volte di valere i 105 milioni spesi per prenderlo dal Borussia Dortumund nel 2017. Il calciatore da suo arrivo è stato falcidiato dagli infortuni ma ogni volta che è sceso in campo, e stava bene, ha fatto la differenza. Xavi lo tiene in grande considerazione e, insieme alla dirigenza, lo coccola per influire fiducia, ma sopratutto per non perderlo a zero la prossima estate. Come riporta il Mundo Deportivo, tutte queste attenzioni insieme al discorso motivazionale fatto da Dani Alves negli spogliatoi dei blaugrana avrebbe acceso la speranze per un esito positivo del rinnovo. In caso di mancato rinnovo sarebbero pronta fiondarsi sul calciatore Juventus e Manchester United.