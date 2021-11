La visita di Alemany in Inghilterra non è stata solo per manifestare la volontà del Barcellona per Ferran Torres al Manchester City ma anche quella di capire quali margini ci sono per prendere Anthony Martial del Manchester United. Il ds Blaugrana ha chiesto informazioni sul francese visto che ormai è finito nell'ombra dopo l'arrivo di Ronaldo e Sancho, come riporta Sport.