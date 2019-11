Secondo As, il Barcellona sa che Ivan Rakitic potrebbe avere già le valigie pronte. Una sua partenza a gennaio costringerebbe i blaugrana ad intervenire sul mercato invernale. Ecco allora che la dirigenza catalana si sta muovendo con l'obiettivo di stilare una lista dei desiderata in caso di addio del croato. Potrebbero pescare in serie A gli emissari del Barcellona e il primo sulla lista è proprio Fabian Ruiz del Napoli. A seguire ​Rodrigo Bentancur della Juve e Saul dell'Atletico Madrid.