Il quotidiano Sport fa il punto sul mercato del Barcellona: offerta al Chelsea per il difensore danese Andreas Christensen, seguito pure dal Milan. Che a sua volta torna sulle tracce di un centrocampista del Barça: lo spagnolo Denis Suarez. Proposto pure all'Arsenal per il dopo Ramsey. In scadenza di contratto a giugno così come Cesc Fabregas, un altro centrocampista che interessa ai rossoneri. Intanto in Inghilterra scrivono che un altro difensore del Chelsea accostato al Milan, Gary Cahill, è stato chiesto dal Fulham di Ranieri.