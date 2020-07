Mancano poco più di tre settimane e il Napoli scenderà in campo per la sfida più importante di questo finale di stagione, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou.



Dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo a Gattuso e i suoi ragazzi spetta un compito difficilissimo che sa tanto di impresa: superare il turno contro la corazzata blaugrana. Chi ci pensa a suonare la carica tra i catalani è Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano ha parlato ai microfoni di Sport:



"Dobbiamo superare gli ottavi di finale. Prima di pensare a Lisbona ci sarà prima un avversario molto difficile come il Napoli. La Champions è la nostra ultima chance per vincere qualcosa. Quindi prima pensiamo a battere il Napoli, poi a Lisbona".