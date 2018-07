@LucasDigne travels today to Barcelona with the Club's permission to finalise his departure from the Club. pic.twitter.com/xNDIO3ePWX — FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 luglio 2018



Il Barcellona comunica di aver autorizzato Lucasa volare in Inghilterra per trattare con l'Everton, che sborserà 20 milioni di euro per il suo cartellino.Intanto il terzino sinistro francese, 25 anni ex Roma e PSG, ha scritto un messaggio di saluti al Barcellona su Instagram: "Grazie a tutti, qui ho realizzato il sogno che avevo da bambino. Il Barça è più che un club, è una famiglia incredibile".