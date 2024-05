Barcellona, ufficiale: esonerato Xavi

Ennesimo clamoroso colpo di scena in Spagna:. Il presidente Joan, dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione della trasferta vinta 2-0 sul campo dell'Almeria ultima in classifica, con Xavi che aveva sottolineato le difficoltà di competere con il Real Madrid in Spagna e con gli altri grandi club europei in Champions League nella prossima stagione per via dei problemi finanziari del Barcellona.Parole indigeste al presidente, anche perché solo poche settimane faconvinto dalle grandi ambizioni del tecnico, il quale durante quest'annata aveva annunciato il suo addio al termine della stagione, per poi cambiare idea. Ora a cambiare idea è stato il club catalano, che sta valutando la possibilità di promuovere dalla seconda squadra l'ex difensore messicano Rafael

- Di seguito il comunicato da parte della società catalana: "Venerdì scorso, il presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta ha informato Xavi Hernández che non continuerà come allenatore della prima squadra nella stagione 2024-25.L'incontro si è svolto presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper e ha visto la partecipazione anche del vicepresidente sportivo Rafa Yuste, del direttore sportivo Anderson Luís de Souza, di Deco, Xavi, Òscar Hernández e Sergio Alegre.L'FC Barcelona desidera ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, così come per la sua inimitabile carriera come giocatore e come capitano della squadra, e augura saluti"