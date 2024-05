Atalanta, Ederson tra i primi 5 al mondo: tra Barcellona e Juventus cosa cambia sul mercato

Guardi e ti chiedi:Nella partita più importante della stagione contro il Bayer Leverkusen degli invincibili il centrocampista brasiliano ha letteralmente stregato tutti con una prestazione semplicemente perfetta: corre, recupera milioni di palloni e li gioca con qualità. In questa stagione Ederson può essere considerato serenamente tra i primi 5/6 centrocampisti difensivi a livello europeo.sia nelle gare interne al Gewiss Stadium che in trasferta. Il club blaugrana ha avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore per capire quelle che sono le intenzioni in vista della prossima stagione. Ederson a Bergamo e con Gasperini si trova a meraviglia ma il richiamo del Barcellona non lo lascia sicuramente indifferente.

per l’AtalantaUn messaggio che è arrivato forte e chiaro anche alla Juventus che si era interessata sopratutto la scorsa estate. Per il brasiliano oggi i costi sono sostenibili solo da club di Premier League perché l’Atalanta è una bottega cara che non ha la necessità di cedere i suoi gioielli. E dopo notti come quella di Dublino cresce la volontà di provare ad alzare ancora di più l’asticella mantenendo in rosa tutti i big.