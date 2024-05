Juventus, tutto su Thiago Motta: i soldi, la durata del contratto, l'ultimo rilancio del Bologna e l'insidia Barcellona

Gianluca Minchiotti

9 minuti fa



La Juventus e Thiago Motta si avvicinano sempre di più, a piccoli ma decisi passi, anche se in questo percorso non mancano insidie e trabocchetti. Il club bianconero, nella figura di Cristiano Giuntoli, ha già fatto la sua scelta da tempo, puntando sull'allenatore italo-brasiliano per aprire una nuova era, dopo quella dell'Allegri bis. Ora si tratta solo di aspettare la fine ufficiale della stagione, che vedrà la Juventus di Paolo Montero ospitare il Monza e il Bologna far visita al Genoa, prima di procedere per arrivare a una definizione. Dopo il 3-3 di lunedì fra Bologna e Juventus al Dall'Ara, Motta è stato chiaro: "Finiamo la stagione, è giusto festeggiare per i tifosi del Bologna, poi parlerò con Saputo e insieme diremo quale sarà il futuro".