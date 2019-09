ÚLTIMA HORA | Parte médico de Leo Messi



Los detalles https://t.co/m7VAvNsbFN pic.twitter.com/QSIYlRfcDd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 25, 2019

Un avvio di stagione sfortunato e complicato per, costretto nuovamente a fermarsi dopo il problema al piede che lo aveva tenuto fermo per oltre un mese. Arrivano aggiornamenti ufficiali sulle condizioni della Pulce, infortunatosi nel corso della sfida con il Villarreal: come comunica il Barcellona, Messi ha riportato un'- Non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma l'argentino salterà certamente il prossimo impegno di campionato contro il Getafe., mercoledì prossimo: in Spagna il timore è che il problema muscolare possa costringere Messi ad osservare da panchina anche la partita con i nerazzurri.