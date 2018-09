Rafinha incontrerà l'Inter, ma questa volta da avversario: il centrocampista brasiliano infatti è stato inserito dal Barcellona nella lista presentata all'UEFA per i gironi di Champions League.



LISTA A



1. Ter Stegen, 2. Semedo, 3. Piqué, 4. Rakitic, 5. Sergio, 6. Denis Suárez, 7. Coutinho, 8. Arthur, 9. Luis Suárez, 10. Messi, 11. Dembélé, 12. Rafinha, 13. Cillessen, 14. Malcom, 15. Lenglet, 16. Samper, 18. Jordi Alba, 19. Munir, 20. S. Roberto, 22. Vidal, 23. Umtiti, 24. Vermaelen, 31. Ezkieta and 33. Cuenca.



LISTA B



26. Aleñá, 27. Miranda, 28. Riqui Puig, 29. Abel Ruiz, 30. I. Peña, 32. Monchu, 34. Collado and 35. O. Busquets.