[ÚLTIMA HORA ]



El jugador @samumtiti, positivo por COVID-19



Conoce todos los detalles del estado de salud del francés: https://t.co/YjLjCVPHfU pic.twitter.com/FOo8LsSWbf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 14, 2020

: come riferisce il club catalano,è risultato positivo al coronavirus dopo gli ultimi test, è asintomatico, in salute e isolato a casa. Nessun allarme per la Champions:, dove da programma avrebbe dovuto proseguire il percorso di riabilitazione dall'infortunio.