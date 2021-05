Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parla del futuro di Leo Messi in conferenza stampa: "Oggi l'ultima di Messi al Camp Nou? Speriamo non lo sia. Perché è comunque il miglior giocatore al mondo e l'ha dimostrato anche in quest'ultima partita che è impossibile giocare senza di lui, perché è riuscito a segnare 30 gol. Coi suoi gol ha regalato tanti punti a questa squadra per tanti anni. Io non saprei, è una domanda da fare a Leo. Da parte mia e del club, dico che speriamo che continui con noi".