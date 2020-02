Il Barcellona deve ancora trovare chi sostituirà i lungodegenti Suarez e Dembelè. Secondo il regolamento de La Liga, il termine ultimo per comunicare un sostituto di un infortunato grave è di 20 giorni. Nelle ultime ore si è parlato di un approdo di Willian Josè al Camp Nou: secondo il Sun l'attaccante della Real Sociedad deve firmare entro mercoledì 12 o si troverà un'alternativa. In ogni caso, uno tra Suarez e Dembelè (col secondo favorito sul primo) verrà messo fuori dalla lista della prima squadra per far posto al nuovo arrivato.