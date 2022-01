La telenovela Ousmane Dembelé non è ancora finita: il Barcellona e l'attaccante francese vogliono provare a concedersi un'ultima puntata, secondo le ricostruzioni del quotidiano spagnolo As, nella giornata di lunedì. In quella circostanza ci sarà un incontro definitivo tra i dirigenti blaugrana e Moussa Sissoko, il rappresentante del calciatore, che nei giorni scorsi ha spiazzato tutti proprio la trattativa per rinnovare il contratto procedeva spedita.



IL COLPO DI SCENA - La richiesta di un ingaggio molto importante per Dembelé ma soprattutto quella di una commissione da ben 45 milioni di euro alla firma ha lasciato senza parole il Barcellona, il suo presidente Joan Laporta e l'allenatore Xavi, convinti di aver raggiunto un'intesa totale e ora in totale rottura col giocatore. Su cui Paris Saint-Germain, Tottenham e Manchester City sono pronti a fiondarsi nel caso in cui la frattura tra l'ex Borussia Dortmund e i catalani divenisse ufficiale. A tal proposito, il summit previsto per lunedì diventa fondamentale.



DENTRO O FUORI - Nonostante il forte pessimismo, il Barcellona farà un disperato tentativo per trovare un accordo che avrebbe ripercussioni importanti anche sul mercato di gennaio: in caso di firma infatti Dembelé andrebbe a rivedere al ribasso il suo attuale stipendio, liberando automaticamente uno spazio per l'ultimo acquisto Ferran Torres, il cui ingaggio non sforerebbe più il tetto salariale. Qualora invece l'attaccante francese e il suo agente confermassero la loro posizione e le loro pretese economiche, il classe '97 finirebbe immediatamente sul mercato e fuori rosa, in caso di rifiuto di ogni tipo di destinazione.