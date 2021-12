Il botto di fine anno che può cambiare il mercato della Juventus e non solo è arrivato: il Barcellona sta cercando un nuovo attaccante per continuare il percorso di ricostruzione intrapreso da qualche mese e Xavi ha messo gli occhi su Alvaro Morata. Una trattativa complicata da portare a termine, che vede coinvolto, ovviamente, anche l'Atletico Madrid proprietario del cartellino del centravanti spagnolo. Ma che parte da una base fondamentale: la volontà del classe '92 di unirsi ai blaugrana, dato che i bianconeri gli hanno già fatto capire di non essere intenzionati a riscattarlo il prossimo giugno.