Nel Barcellona non c'è spazio per Samuel Umtiti: partirà in prestito. L'edizione odierna di Sport conferma l'intenzione di lasciar partire il centrale francese per permettergli di trovare continuità e ritrovare la miglior condizione dopo gli infortuni che lo hanno penalizzato negli ultimi anni. E nel suo futuro può esserci la Serie A: stando al quotidiano catalano infatti, Lazio, Napoli, Roma e Torino hanno preso informazioni per il possibile prestito.