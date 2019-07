Secondo quanto riferisce RAC 1, in casa Barcellona proseguono i cambiamenti a livello dirigenziale dopo l'addio dell'ex vicepresidente Jordi Mestre. In uscita c'è anche il responsabile dell'area tecnica Pep Segura, con Patrick Kluivert che è il grande favorito per prenderne il posto. L'ex calciatore olandese è stato recentemente esonerato dalla federazione del Camerun come assistente del ct Seedorf.