L'attaccante del Bragantino Artur, stella della squadra brasiliana di proprietà della Red Bull, ha confidato ad As il proprio sogno di vestire la maglia del Barcellona: "Non mento e dico che giocare in Europa è ciò che sogno fin da quando ero bambino e sto lavorando duramente per farlo. Quando si presenterà l'occasione voglio farmi trovare pronto. Penso che le mie caratteristiche si sposino bene col calcio europeo. In quale squadra? Non posso parlare di una in particolare, perché ce ne sono tante di importanti. Però il mio sogno è giocare al Camp Nou, dove in passato hanno giocato tutti i miei idoli calcistici. Ho sempre voluto giocare lì e lavorerò affinché ciò accada".