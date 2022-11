Florian Wirtz potrebbe lasciare presto il Bayer Leverkusen. Il giovane talento ha rilasciato un'intervista ripresa da Transfermakt.de nella quale è tornato sulle voci che lo vogliono al Barcellona, squadra di cui si dice essere tifoso. Il tedesco però ha risposto così: "Sì, mi piace il Barcellona ma in realtà non sono un loro tifoso. Lo ero in passato solo perché c'era Messi".