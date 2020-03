Rivaldo, ex stella del Barcellona, dice la sua sulla possibilità di vedere Lautaro Martinez con la maglia blaugrana la prossima estate. Queste le sue parole a Befair: “Lautaro ha solo 22 anni e ha ancora bisogno di crescere e fare esperienza nonostante sia un buon giocatore con potenziale. Il Barça deve concentrarsi sull'acquisto di Neymar per diventare devastante come in passato. Sembra che il PSG sia ora pronto ad ascoltare le offerta, ha 28 anni e ha molto calcio davanti a sé nella sua carriera. Inoltre, conosce il club e suppongo che Messi vorrebbe averlo come compagno. Lautaro, d'altra parte, non sarebbe una soluzione per il presente”.