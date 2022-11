Il Barcellona continua la propria ricerca per il ruolo di laterale destro difensivo. Tra i tanti giocatori sul taccuino della dirigenza blaugrana c’è anche Arnau Martinez, 19enne terzino, attualmente in forza al Girona. Lo stesso giocatore spagnolo, in un’intervista a TV3, ha commentato così queste voci: "Se dovessi tornare sarebbe in prima squadra. Ovviamente mi piacerebbe tornare a Barcellona, ma così come mi piacerebbe andare in uno qualsiasi degli altri grandi club che sono tra i migliori al mondo”.