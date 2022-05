La storia tra il Barcellona e Dani Alves potrebbe presto terminare. Il terzino brasiliano, rientrato in Spagna a gennaio, dopo le esperienze in Italia, Francia e Brasile, per richiesta esplicita di Xavi, non ha ancora ricevuto alcuna proposta per un possibile rinnovo di contratto.



La volontà, del classe 1983, è quella di proseguire almeno fino a gennaio, in modo tale da provare a rientrare all'interno dei convocati del Brasile per il mondiale in Qatar. Se, da una parte, Xavi potrebbe venire incontro al suo ex compagno di squadra, dall'altra la rivoluzione blaugrana pare intenzionata a rinunciare anche al nativo di Juazeiro.