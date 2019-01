Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: "Ho un contratto col club, di due anni più uno. Alla fine della stagione decideremo se proseguire o no. C'è sempre stata una buona armonia tra noi. Poi sapete come funziona nel mondo degli allenatori non vinci una settimana e mettono una taglia sulla tua testa".