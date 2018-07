Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla di Arthur dopo il pareggio per 2-2 contro il Tottenham nell'International Champions Cup: "Pensiamo che possa portarci molte cose e lo ha già dimostrato. Da qualche giorno ci stiamo allenando insieme a lui e Lenglet, nel caso di Malcom sono ancora pochi giorni. Su Lenglet abbiamo pochi dubbi e con Arthur stiamo lavorando per plasmarlo il prima possibile. C'è spazio per Mina? C'è spazio per tutti coloro che vogliono avere successo e portare qualcosa al Barça. Yerry è un grande giocatore, segna molto ma vogliamo soprattutto che difenda"