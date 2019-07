Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla di Griezmann e De Jong dopo l'amichevole col Vissel Kobe: "I buoni giocatori si capiscono sempre su un campo di calcio. Speriamo che tutto funzioni. La verità è che Giezmann ci dà molte cose, si muove sia in avanti che indietro. Calcia molto velocemente e alza sempre lo sguardo. De Jong? In questa occasione ho voluto provarlo anche da interno perché voglio provare tutte le cose. Ha un'uscita pulita e un ottimo tocco. Rende tutto facile, anche se è ancora troppo presto per assegnargli una posizione o un'altra".