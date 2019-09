Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa, parlando della situazione Messi: "Non devo preoccuparmi del suo futuro, ognuno decide del proprio futuro. Non sono un dottore, ma con lui andremo con prudenza. Vedo difficile che possa recuperare per martedì".







SU NEYMAR - "Abbiamo parlato di Neymar prima del mercato, durante il mercato e ora lo facciamo dopo il mercato. E' un grande giocatore".