Parlando in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Huesca, Ernesto Valverde, allenatore dei catalani, ha trattato anche l'argomento relativo a Rafinha, rimasto a sorpresa in blaugrana dopo le voci di mercato che lo davano sicuro partente nella sessione estiva appena trascorsa: "Volevamo che rimanesse e penso che siamo tutti contenti - ha spiegato il Txingurri -. Il fatto della gestione dei giocatori che vogliono minutaggio non è una cosa complicata e non è un'esclusiva di Rafinha. Abbiamo parlato questa settimana, il contenuto della conversazione rimane privato. Alla fine rimane: è questa la cosa più importante. Penso che possa aiutarci e i minuti dipenderanno dalla sua prestazione in allenamento e partite. Ha molte cose buone che possiamo sfruttare”.