L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del primo impegno di campionato del 2020, il derby con l'Espanyol. Inevitabile un riferimento alla situazione di Arturo Vidal, che rimane un obiettivo di mercato dell'Inter per gennaio: "La sua denuncia contro il club? Immagino che si tratti di un problema di natura contrattuale, non è la prima volta che succede una cosa del genere e non sarà nemmeno l'ultima. Questa situazione sarà risolta internamente. Dopo la cessione di Aleñá, credo che non ci sarà nessun'altra partenza: conterò su quelli che ci sono attualmente e su alcuni giocatori della formazione B, come Riqui Puig".



LA LINEA DELLA FERMEZZA - Parole che ribadiscono la linea della fermezza da parte del Barcellona, che non è intenzionato al momento a privarsi del calciatore cileno, a meno che non vadano in porta trattative in entrata come quella per Dani Olmo della Dinamo Zagabria. Dal canto suo, l'Inter rimane ferma sull'offerta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, forte della volontà di Vidal di fare ritorno in Italia per giocare con maggiore continuità.