Secondo l'Equipe, Barcellona e Atletico Madrid potrebbe chiudere la diatriba Griezmann già prima durante la pausa per le nazionali. Il giocatore, in prestito dai catalani ai madrileni, potrebbe essere riscattato ad un prezzo inferiore rispetto ai primi accordi. Simeone infatti è vicino a strapparlo a titolo definitivo, grazie a un diritto di riscatto per una cifra intorno ai 25 milioni.