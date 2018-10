Arturo Vidal e il Barcellona, un amore mai sbocciato: Il cileno è costantemente fuori dai piani dell'allenatore Valverde e non fa niente per far cambiare idea al tecnico. Anche nella sfida di sabato contro il Siviglia, Vidal è stato tenuto in panchina per tutta la partita: quando ha capito che non sarebbe entrato, si è messo comodo in panchina appoggiando la testa sullo schienale con gli occhi chiusi, come per far finta di dormire. I tifosi catalani non hanno preso bene l'accaduto.