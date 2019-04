Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha commentato ai microfoni di Bein Sport il pareggio dei blaugrana contro l'Huesca: "La Champions League è il sogno di tutti. Tutto era diverso: la squadra, il campo era asciutto e l'importante è non aver perso. Si poteva non pensare a martedì? Certo che no. Tutti noi abbiamo stavamo pensando martedì. Sarà difficile ma l'obiettivo che abbiamo è la Liga e la Champions è il sogno di tutti".